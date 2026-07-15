Παλιές ταυτότητες: Παράταση με περιορισμούς - Πού θα γίνονται δεκτές

Η παράταση για τις παλιές ταυτότητες δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων
Παράταση μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε σε όσους πολίτες παραμένουν με τις παλιές ταυτότητες και δεν έχουν βγάλει νέες, ωστόσο όχι για όλες τις περιπτώσεις, καθώς θα ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες.
Η παράταση για τις παλιές ταυτότητες δόθηκε εξαιτίας των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Αντίθετα, δεν θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά ταυτότητας σε κάθε συναλλαγή.
Η παράταση καλύπτει επίσης:
- τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
- τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας
- τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ
Η διαδικασία έκδοσης και το κόστος
Για την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
- Ραντεβού: Η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά, όπου ο πολίτης επιλέγει την ημέρα, την ώρα και το αστυνομικό τμήμα της προτίμησής του. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email.
- Τροποποίηση: Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής του ραντεβού έως και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη.
- Κόστος: Το παράβολο ανέρχεται στα 10€ για τον γενικό πληθυσμό και στα 5€ για τους πολύτεκνους, ενώ απαιτείται και ένα ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. αξίας 0,50€.
- Φωτογραφία: Οι πολίτες έχουν την επιλογή είτε να βγάλουν τη φωτογραφία απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης, είτε να επισκεφθούν έναν πιστοποιημένο φωτογράφο.
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