Κυλλήνιος Κόλπος: Εντοπίστηκε ναυάγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Εκτιμάται ότι χάθηκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι

Τον Σεπτέμβριο η αναλυτική καταγραφή και βιντεοσκόπηση του ναυαγίου

Ένα ναυάγιο που εκτιμάται ότι χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο περισσότερων από 500 Ιταλών αιχμαλώτων των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων εντόπισαν δύτες ανοιχτά του Κυλλήνιου Κόλπου. Οι σπηλαιοδύτες – βαθυδύτες Ερρίκος Κρανιδιώτης και Στέλιος Σταματάκης πραγματοποίησαν πρόσφατα τρεις καταδύσεις στην περιοχή, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν συλλέξει από ντόπιους αλιείς. Σε ένα από τα σημεία εντόπισαν, σε βάθος περίπου 90 μέτρων, ένα πλοίο μήκους περίπου 60 μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται να χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940.

Η πρώτη επίσκεψη των δύο δυτών στην περιοχή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Αρετής, Βασίλη Δρακιά. Λίγους μήνες αργότερα επέστρεψαν για νέα αποστολή, πραγματοποιώντας καταδύσεις σε τρία διαφορετικά σημεία με στόχο τον εντοπισμό ναυαγίων.

Εντοπίστηκε ολόκληρο πλοίο

Σε δηλώσεις του στο ilialive.gr ο δύτης Ερρίκος Κρανιδιώτης περιγράφει το χρονικό των καταδύσεων στα τρία διαφορετικά σημεία και τον εντοπισμό του πλοίου. «Υπήρχαν τρία στίγματα που θέλαμε να διερευνήσουμε. Το πρώτο βρισκόταν στα 20 μέτρα βάθος και το δεύτερο στα 65 μέτρα, όπου υπήρχε η εκτίμηση ότι είχε καταπέσει αεροσκάφος. Δεν εντοπίσαμε κάτι σε κανένα από τα δύο σημεία. Στο πρώτο υπήρχε αμμώδης βυθός με φύκια, ενώ στο δεύτερο, παρ’ ότι το ηχοβολιστικό έδινε ενδείξεις που παρέπεμπαν σε ναυάγιο, διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο βράχο, από τους πιο παράξενους που έχω συναντήσει στα χρόνια που ασχολούμαι με τις καταδύσεις» δηλώνει ο κ. Κρανιδιώτης. Στο τρίτο σημείο, όμως, η έρευνα απέδωσε καρπούς. Οι δύτες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι πρόκειται για το ιστορικό ναυάγιο, χωρίς όμως να προχωρούν σε οριστικά συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η νέα έρευνα. «Εντοπίσαμε ένα πλοίο μήκους περίπου 60 μέτρων σε βάθος 90 μέτρων και απόσταση από την ακτή στα 10 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε, εκτιμούμε ότι πρόκειται για το πλοίο που μετέφερε περίπου 500 Ιταλούς αιχμαλώτους των Γερμανών. Φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη και να βυθίστηκε. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για το συγκεκριμένο ναυάγιο. Ωστόσο αυτό θα μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε μετά την αποστολή του Σεπτεμβρίου, όταν οι συνθήκες ορατότητας είναι σημαντικά καλύτερες. Τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψουμε για πιο εμπεριστατωμένη έρευνα, πλήρη καταγραφή και βιντεοσκόπηση», καταλήγει. Ο κ. Κρανιδιώτης επισημαίνει ότι ο Κυλλήνιος Κόλπος κρύβει σημαντικά μυστικά της νεότερης ιστορίας. «Ο Κυλλήνιος Κόλπος κρύβει έναν πραγματικό ιστορικό θησαυρό.

Οι δύτες πίσω από την ανακάλυψη

Ο Ερρίκος Κρανιδιώτης και ο Στέλιος Σταματάκης ξεκίνησαν να ασχολούνται με τις καταδύσεις το 2010 ως δύτες αναψυχής. Η αγάπη τους για τον υποβρύχιο κόσμο τούς οδήγησε σταδιακά στην τεχνική κατάδυση, επιτρέποντάς τους να εξερευνούν μεγαλύτερα βάθη, ναυάγια και υποθαλάσσια σπήλαια. Έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές εξερεύνησης σε ναυάγια και σπήλαια σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εγχειρήματά τους συγκαταλέγεται η τετραετής εξερεύνηση των ορυχείων της Λαυρεωτικής. Κάθε αποστολή τους καταγράφεται σε βίντεο και δημοσιεύεται στο κανάλι τους στο YouTube, Addicted2H2O, όπου έχουν δημιουργήσει ένα εκτενές αρχείο υποβρύχιων εξερευνήσεων. Μέχρι σήμερα έχουν καταγράψει περισσότερα από 50 ναυάγια και πολυάριθμες εξερευνήσεις σε σπήλαια, έχοντας δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ταινιοθήκη.

Ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως…

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αποστολή συντόνισε ο πρόεδρος της τ.κ. Αρετής Βασίλης Δρακιάς, ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια της Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού Γεωργίας Κακαλέτρη καθώς και η συμβολή των Αντώνη Χαρίτου, Γιώργου Φωτόπουλου και Κώστα Χριστόπουλου, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια διαθέτοντας τα σκάφη τους. «Είχα τη χαρά να συντονίσω μια ξεχωριστή δράση που μου γέμισε ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις δυνατότητες του τόπου μας» δηλώνει στο ilialive.gr ο κ. Δρακιάς. «Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης μπορεί να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό προορισμό καταδυτικού τουρισμού. Ο Κυλλήνιος Κόλπος κρύβει έναν μοναδικό υποθαλάσσιο πλούτο, με ναυάγια που αφηγούνται τη δική τους ιστορία και αποτελούν ανεκτίμητο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με σωστό σχεδιασμό, προστασία και ανάδειξη, μπορούν να μετατραπούν σε έναν ισχυρό πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή μας. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και των πρωτοβουλιών του Δημάρχου, Γιάννη Λέντζα, για την ανάδειξη της ιστορίας, του φυσικού πλούτου και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας», και καταλήγει: «Η εξερεύνηση του Κυλλήνιου Κόλπου δεν σταματά εδώ. Η θάλασσά μας εξακολουθεί να κρύβει ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως και η αναζήτηση συνεχίζεται με την ίδια επιμονή, το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για τον τόπο μας. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν όμορφα πράγματα που θα αναδειχθούν και θα προβάλουν τον πλούτο της περιοχής μας».