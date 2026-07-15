Ενοίκια: Τι ισχύει με την εγγύηση και πότε μπορεί να την παρακρατήσει ο ιδιοκτήτης

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών σχετικά με την εγγύηση μισθώματος, επισημαίνοντας ότι η παρακράτησή της δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα.

Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, η εγγύηση, που συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται κατά την έναρξη της μίσθωσης ως εξασφάλιση έναντι ενδεχόμενων ζημιών στο ακίνητο πέραν της φυσιολογικής φθοράς, ανεξόφλητων ενοικίων ή οφειλών σε κοινόχρηστα και λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή.

Η ένωση διευκρινίζει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης μόνο εφόσον υπάρχουν αποδεδειγμένες οφειλές, ζημιές πέρα από τη συνήθη χρήση ή όταν το ακίνητο δεν παραδίδεται στην κατάσταση που είχε παραληφθεί. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί με τα τελευταία μισθώματα μόνο εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αντίθετα, όταν το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν χρέη ή ζημιές και ο ενοικιαστής έχει τηρήσει τους όρους της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει την εγγύηση μετά την αποχώρηση και τον σχετικό έλεγχο του ακινήτου.

Η ΕΕΚΕ συνιστά σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες να συντάσσουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, να διατηρούν φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό για την κατάσταση του ακινήτου, να φυλάσσουν αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων και να καταγράφουν γραπτώς τόσο την επιστροφή όσο και την τυχόν παρακράτηση της εγγύησης.

Τέλος, καλεί τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν χωρίς γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή της εγγύησης, τους ιδιοκτήτες να μην προχωρούν σε παρακράτηση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την επίλυση των σχετικών ζητημάτων με συνεννόηση και έγγραφη καταγραφή.