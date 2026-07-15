Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα σήμερα

Στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) εντάσσεται η Δυτική Ελλάδα για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, όπως η καύση υπολειμμάτων, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες ή το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο.

Την ίδια ώρα, στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) βρίσκονται οι περιοχές της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Κω και ολόκληρη η Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική και οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

Η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.