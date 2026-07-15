Ισπανία: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του βασιλιά Φελίπε και της Λετίθια μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ

Ξέσπασμα χαράς επικράτησε στο ισπανικό παλάτι μετά τη μεγάλη νίκη της εθνικής Ισπανίας επί της Γαλλίας με 2-0, που χάρισε στη «La Roja» το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η Λετιθια Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η μικρότερη κόρη της βασιλικής οικογένειας, Ινφάντα Σοφία παρακολούθησαν τον ημιτελικό όλοι μαζί και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους. Αφήνοντας για λίγο στην άκρη το αυστηρό πρωτόκολλο, πανηγύρισαν κάθε γκολ της εθνικής ομάδας με χειροκροτήματα, επευφημίες και αγκαλιές.

Λίγο νωρίτερα, η βασιλική οικογένεια είχε ολοκληρώσει τις επίσημες υποχρεώσεις της στην απονομή των Βραβείων «Πριγκίπισσα της Χιρόνα». Στη συνέχεια, φόρεσαν λευκές, προσωποποιημένες εμφανίσεις της εθνικής Ισπανίας, με τα ονόματά τους και τον αριθμό 26, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα που διεξήχθη στο Ντάλας.

«Πάμε για τον τίτλο»

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ισπανική βασιλική οικογένεια ανάρτησε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τους πανηγυρισμούς, συνοδεύοντάς το με μήνυμα στήριξης προς το συγκρότημα του Λουίς ντε λα Φουέντε.