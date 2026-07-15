Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 69χρονου στην Επανομή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.