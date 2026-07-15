Μια Γυναίκα: Αυτή είναι η νέα δραματική σειρά του Alpha με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Παππά

Ο Alpha, επενδύοντας σταθερά σε δυνατές ιστορίες με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, φέρνει στη μικρή οθόνη τη νέα σειρά Μια Γυναίκα, μια από τις πιο συγκινητικές και δυναμικές παραγωγές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Στον κεντρικό και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη Παππά, η οποία επιστρέφει σε ένα project που αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό και να συζητηθεί όσο λίγα.

Η νεαρή ηθοποιός, μετά από μια σειρά επιτυχημένων τηλεοπτικών εμφανίσεων με πιο πρόσφατη αυτή ως Χλόη στον “Άγιο Έρωτα”, κάνει ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο ζωής.

Η ιστορία ακολουθεί μια νεαρή μητέρα, η οποία βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται μέσα σε μια στιγμή όταν χάνει ξαφνικά τον σύζυγό της. Μέσα σε συνθήκες ακραίας οικονομικής ανέχειας και μένοντας κυριολεκτικά άστεγη, καλείται να βρει τη δύναμη να μεγαλώσει μόνη της τα δύο της παιδιά.

Η σειρά αποτελεί έναν ύμνο στη γυναικεία ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος, δύσκολες οικογενειακές ισορροπίες, αλλά και έναν αναπάντεχο έρωτα που θα γεννηθεί μέσα από τις στάχτες της παλιάς της ζωής.

Στο πλευρό της Δανάης Παππά θα δούμε την εξαιρετική Ελισάβετ Μουτάφη, σε μια συνεργασία που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες και έντονες συγκινήσεις. Το σενάριο βασίζεται στο παγκοσμίως επιτυχημένο ιαπωνικό φορμάτ «Woman», το οποίο είχε καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές και κατά τη μεταφορά του στην Τουρκία με τον τίτλο «Kadin».

Τη σκηνοθετική υπογραφή βάζει ο έμπειρος Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η εταιρεία Prima Visione, η οποία έχει ήδη δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής στην ελληνική τηλεόραση με τον «Άγιο Έρωτα».

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν τη Δανάη Παππά να πρωταγωνιστεί σε ένα διαφορετικό project, οι ιθύνοντες του Alpha αναγνώρισαν αμέσως τη δυναμική αυτής της γυναικείας κοινωνικής ιστορίας και επέλεξαν να επενδύσουν πάνω της.

Το «Μια Γυναίκα» έρχεται για να μας θυμίσει τι σημαίνει να μάχεσαι καθημερινά για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια, προσφέροντας ένα καθηλωτικό ψυχολογικό δράμα που θα γίνει η νέα μας τηλεοπτική συνήθεια.