Θερμική εξάντληση - Θερμοπληξία: 8 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο υδράργυρος ανεβαίνει, όμως δεν είναι κάθε ενόχληση «απλώς η ζέστη».

Όταν ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα που ξεκινούν από θερμική εξάντληση και, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, να εξελιχθούν σε θερμοπληξία, μία κατάσταση που μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ζωή.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι καθοριστική, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τα 8 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

1. Έντονη ζάλη ή τάση λιποθυμίας

Η ζάλη είναι από τα πρώτα σημάδια ότι ο οργανισμός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη ζέστη. Αν συνοδεύεται από αδυναμία ή επιδεινώνεται, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

2. Σύγχυση ή δυσκολία στην ομιλία

Όταν κάποιος δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, φαίνεται αποπροσανατολισμένος ή παρουσιάζει αλλαγές στη συμπεριφορά του, μπορεί να πρόκειται για θερμοπληξία και απαιτείται άμεση κλήση στο 166 ή στο 112.

3. Θερμοκρασία σώματος πάνω από 40°C

Η πολύ υψηλή θερμοκρασία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της θερμοπληξίας και χρειάζεται επείγουσα ιατρική βοήθεια.

4. Έντονος πονοκέφαλος

Μπορεί να αποτελεί ένδειξη αφυδάτωσης ή υπερθέρμανσης του οργανισμού, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα.

5. Ναυτία ή έμετος

Είναι συχνά συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης, αλλά όταν επιμένουν ή συνδυάζονται με σύγχυση και υψηλό πυρετό χρειάζονται άμεση αξιολόγηση.

6. Πολύ ζεστό δέρμα

Το δέρμα στη θερμική εξάντληση είναι συνήθως ψυχρό, ωχρό και ιδρωμένο. Αντίθετα, στη θερμοπληξία γίνεται πολύ ζεστό και μπορεί να είναι ξηρό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παραμένει ιδρωμένο.

7. Σπασμοί ή απώλεια αισθήσεων

Αποτελούν σημάδια επείγουσας κατάστασης και χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια.

8. Ταχυκαρδία και έντονη αδυναμία

Αν η καρδιά «τρέχει», αισθάνεστε εξάντληση και δεν αναρρώνετε παρά τη μεταφορά σε δροσερό χώρο και την ενυδάτωση, θα πρέπει να αξιολογηθείτε από γιατρό.

Πώς θα ξεχωρίσετε τη θερμική εξάντληση από τη θερμοπληξία

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που βοηθούν να διακρίνουμε τις δύο καταστάσεις.

Θερμική εξάντληση

Έντονη εφίδρωση

Έντονη δίψα

Ζάλη ή αδυναμία

Πονοκέφαλος

Ναυτία ή τάση για έμετο

Ψυχρό, ωχρό και υγρό δέρμα

Θερμοπληξία

Θερμοκρασία σώματος πάνω από 40°C

Σύγχυση ή αποπροσανατολισμός

Δυσκολία στην ομιλία

Σπασμοί

Απώλεια αισθήσεων

Πολύ ζεστό δέρμα, που μπορεί να είναι ξηρό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παραμένει ιδρωμένο

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν πρόκειται για θερμική εξάντληση, ο ΕΟΔΥ συνιστά να μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό ή σκιερό χώρο, να αφαιρέσετε τα περιττά ρούχα, να το δροσίσετε με βρεγμένες πετσέτες ή ανεμιστήρα και να του δώσετε δροσερά υγρά, εφόσον έχει τις αισθήσεις του.

Αν όμως υπάρχει υποψία θερμοπληξίας, θα πρέπει να καλέσετε αμέσως το 166 ή το 112. Μέχρι να φτάσει η βοήθεια, συνεχίστε να προσπαθείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία του σώματος, χωρίς να καθυστερήσετε την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Mεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν:

οι ηλικιωμένοι,

τα βρέφη και τα μικρά παιδιά,

οι έγκυοι,

τα άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα,

όσοι εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους,

άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα τα οποία επηρεάζουν τη θερμορρύθμιση του οργανισμού.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Για την πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα, οι ειδικοί συστήνουν να παραμένετε σε δροσερούς χώρους, να πίνετε άφθονα υγρά ακόμη και αν δεν διψάτε, να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, να προτιμάτε ελαφριά γεύματα και ανοιχτόχρωμα, χαλαρά ρούχα και να φροντίζετε ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

πηγή ygeiamou.gr