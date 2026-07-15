Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 14χρονη από την Κάτω Αχαΐα με συμπτώματα μέθης

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κάτω Αχαΐα, όταν μία 14χρονη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, καθώς φέρεται να παρουσίαζε συμπτώματα έντονης μέθης.

Οι γιατροί του νοσοκομείου παρείχαν στην ανήλικη την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 14χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.