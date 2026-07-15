Αυξηση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη: 1,29 εκατ. οι καταγεγραμμένοι ασθενείς

Σημαντική αύξηση των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα καταγράφουν τα διαθέσιμα δεδομένα υγείας, για ασθενείς, νόσο και πρόληψη.

Τα στοιχεία σύμφωνα με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών πρόληψης και φροντίδας.

Αυξήθηκαν οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη

Τα στοιχεία της ΗΔΥΚΑ δείχνουν ότι οι καταγεγραμμένοι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη αυξήθηκαν από 1.067.165 το 2021 σε 1.292.729 το 2025, ενώ ο επιπολασμός της νόσου αυξήθηκε από 10,2% σε 12,3% του πληθυσμού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων-Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) συμμετείχε στο συνέδριο Digital4Pharma 2026-TRUSTFORMATION, το οποίο φέτος επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι η τεχνολογία μετασχηματίζεται σε ουσιαστικές λύσεις υγείας μέσω τριών βασικών πυλώνων: Εμπιστοσύνη, Υιοθέτηση και Αξία.

Την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, κ. Χρήστος Δαραμήλας, ο οποίος συμμετείχε στο θεματικό πάνελ «Διαμορφώνοντας συνεργασίες στον χώρο της υγείας για πρόσβαση σε τεχνολογία, μοντέλα και δεδομένα», όπου αναδείχθηκε η σημασία της αξιοποίησης των δευτερογενών δεδομένων υγείας για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών υγείας, όπου παρουσίασε την εμπειρία της Ομοσπονδίας από την διαχρονική αξιοποίηση των στοιχείων της ΗΔΥΚΑ και της ΕΛΣΤΑΤ, υπογραμμίζοντας ότι τα πραγματικά δεδομένα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών υγείας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ανέδειξε ότι η Ομοσπονδία, η οποία λαμβάνει τα δεδομένα από το 2017, δεν τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά κυρίως για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Η αξιοποίηση των στοιχείων της ΗΔΥΚΑ συνέβαλε, μεταξύ άλλων:

στην αποζημίωση εξετάσεων πρόληψης επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη,

στη μη καταβολή συμμετοχής στις διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις για τα άτομα με ΣΔτ1,

στην αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης για τα άτομα με ΣΔτ1,

στη διαμόρφωση της πρότασης για την επέκταση της αποζημίωσης των CGMs στα άτομα με ΣΔτ2 που βρίσκονται σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία,

στην τεκμηρίωση της ανάγκης αναθεώρησης του προϋπολογισμού για τον σακχαρώδη διαβήτη και

στη διαχρονική πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

«Τα δεδομένα δεν είναι αυτοσκοπός. Αποκτούν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον δεδομένα για τον σακχαρώδη διαβήτη. Το ζητούμενο είναι να τα αξιοποιούμε συστηματικά, ώστε κάθε απόφαση να βασίζεται σε τεκμηρίωση και όχι σε εκτιμήσεις. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυσκολίες που σχετίζονται με την ευρεία αποδοχή τους, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από την ίδια την πολιτεία», δήλωσε ο προέδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.