Αγγλία – Αργεντινή: Ιστορικό ντέρμπι για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει απόψε (15/07/26, 22:00 ΕΡΤ1) την Αργεντινή στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 της Αμερικής, με στόχο την πρόκριση στο ματς του τροπαίου κόντρα στην Ισπανία.

Τόσο η Αγγλία, όσο και η Αργεντινή, χρειάστηκαν την παράταση για να περάσουν τα “εμπόδια” της Νορβηγίας και της Ελβετίας αντίστοιχα, στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αλλά πλέον βρίσκονται μία “ανάσα” από τον τελικό και πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου.

Τα “τρία λιοντάρια” έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μία φορά στην ιστορία τους, το μακρινό 1966, ενώ η Αργεντινή έχει 3 κατακτήσεις και είναι η κάτοχος του τίτλου, μετά τη σπουδαία επιτυχία της στην προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ.

Οι δύο εθνικές ομάδες έχουν όμως και μεγάλη μεταξύ τους ιστορία στη διοργάνωση, αφού δύο αναμετρήσεις τους έχουν μείνει αξέχαστες. Το 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε δύο από τα πλέον διάσημα γκολ στην ιστορία του θεσμού και οδήγησε την Αργεντινή στη νίκη με 2-1, ενώ στο Μουντιάλ του 1998, η αποβολή του Ντέβιντ Μπέκαμ στοίχισε στην Αγγλία, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να παραδέχεται πρόσφατα ότι έκανε… θέατρο.