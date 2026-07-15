Αγγλία – Αργεντινή: Ιστορικό ντέρμπι για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου
Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει απόψε (15/07/26, 22:00 ΕΡΤ1) την Αργεντινή στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 της Αμερικής, με στόχο την πρόκριση στο ματς του τροπαίου κόντρα στην Ισπανία.
Τόσο η Αγγλία, όσο και η Αργεντινή, χρειάστηκαν την παράταση για να περάσουν τα “εμπόδια” της Νορβηγίας και της Ελβετίας αντίστοιχα, στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αλλά πλέον βρίσκονται μία “ανάσα” από τον τελικό και πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου.
Τα “τρία λιοντάρια” έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μία φορά στην ιστορία τους, το μακρινό 1966, ενώ η Αργεντινή έχει 3 κατακτήσεις και είναι η κάτοχος του τίτλου, μετά τη σπουδαία επιτυχία της στην προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ.
Οι δύο εθνικές ομάδες έχουν όμως και μεγάλη μεταξύ τους ιστορία στη διοργάνωση, αφού δύο αναμετρήσεις τους έχουν μείνει αξέχαστες. Το 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε δύο από τα πλέον διάσημα γκολ στην ιστορία του θεσμού και οδήγησε την Αργεντινή στη νίκη με 2-1, ενώ στο Μουντιάλ του 1998, η αποβολή του Ντέβιντ Μπέκαμ στοίχισε στην Αγγλία, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να παραδέχεται πρόσφατα ότι έκανε… θέατρο.
Η πορεία τους στο Μουντιάλ 2026
Φάση των ομίλων
Αγγλία – Παναμάς 4-2
Αγγλία – Κροατία 2-1
Αγγλία – Γκάνα 1-1
Αργεντινή – Ιορδανία 4-0
Αργεντινή – Αυστρία 1-1
Αργεντινή – Αλγερία 2-1
Φάση των 32
Αγγλία – Κονγκό 2-1
Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο 3-2
Φάση των 16
Μεξικό – Αγγλία 2-3
Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2
Προημιτελικά
Νορβηγία – Αγγλία 1-2
Αργεντινή – Ελβετία 3-1
Οι πιθανές ενδεκάδες
Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Ρις Τζέιμς, Κόνσα, Λιούις Χολ, Νίκο Ο’Ράιλι, Ντέκλαν Ράις, Έλιοτ Άντερσον, Μπουκάγιο Σάκα, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Άντονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν.
Αργεντινή (Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ναουέλ Μολίνα, Κριστιάν Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Νικολάς Ταλιαφίκο, Ροδρίγκο Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Τιάγκο Αλμάδα, Λιονέλ Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες.
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