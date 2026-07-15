Γαλλία – Ισπανία 0-2: Οι Ίβηρες ισοπέδωσαν τους άνευρους «τρικολόρ»

Ογιαρθάμπαλ και Πόρο οι μεγάλοι σκόρερ της Ισπανίας στο ευρωπαϊκό ντέρμπι με τη Γαλλία

Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η Ισπανία για τη Γαλλία καθώς για τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση οι Ίβηρες έφυγαν με την νίκη - αυτή τη φορά νικώντας με 2-0 στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 δίνοντας ραντεβού με τον νικητή του Αργεντινή-Αγγλία που αγωνίζονται σήμερα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-djyllyc13kpd" ></iframe> </div>

Έτσι η «ρόχα» έκανε το 3/3 ενάντια στους τρικολόρ στους αγώνες τετράδας όπου τους πέτυχαν τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε το 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου θα νικούσε και την Αγγλία για να σηκώσει την κούπα.

Έναν χρόνο αργότερα, οι δύο ομάδες αντάμωσαν στους «4» του Nations League, με τους Ίβηρες να νικούν πιο εύκολα απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό 5-4 τους Γάλλους (το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78') και να περνούν στον τελικό, όπου θα έχαναν από την Πορτογαλία.

Φέτος, οι δύο υπερδυνάμεις τα είπαν και σε ημιτελικό Μουντιάλ, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει και την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να κλείνει θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, όπου περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Spain eliminated France in three semifinals in a row!<br><br> WC 2026 SF: v 2-0<br> UNL 2025 SF: v 5-4<br> EURO 2024 SF : v 2-1<br><br> Spain are in the WC Final for the second time in their history! <a href="https://t.co/9J0kvt8xO5">pic.twitter.com/9J0kvt8xO5</a></p>— Football Meets Data (@fmeetsdata) <a href="https://x.com/fmeetsdata/status/2077137915474329872?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το ρεκόρ των 37 αγώνων χωρίς ήττα Εκτός από την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, η Ισπανία με το 2-0 επί της Γαλλίας ισοφάρισε ένα ιστορικό ρεκόρ της Ιταλίας καθώς συμπλήρωσε 37 αγώνες χωρίς ήττα. Η τελευταία ήττα της Ισπανία ήταν όταν από την Κολομβία με 1-0 σε φιλική αναμέτρηση τον Μάρτιο του 2024 και τότε λίγοι φαντάζονταν πως οι Ίβηρες θα έμεναν αήττητοι στα ματς που θα έδιναν τα επόμενα 2,5 χρόνια! Αντίστοιχη επίδοση έχει γράψει μόνο η Ιταλία μεταξύ 2018 και 2021 με την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να έχει μπροστά της την απόλυτη πρόκληση: να σπάσει το υπάρχον ρεκόρ σε έναν τελικό Μουντιάλ, κατακτώντας και το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στον θεσμό. Σημειώνεται πως δεν υπολογίζονται ήττες σε διαδικασία των πέναλτι, σαν αυτήν στον περσινό τελικό του Nations League ενάντια στην Πορτογαλία, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στο διάστημα αυτό, οι Ισπανοί έχουν 28 νίκες και εννέα ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Spain have equalled Italy’s record for the longest unbeaten run in men’s international history. <br><br>DWWWWWWWWWDWWWWWDDWDWWWWWDWDDWDWWWWWW<br><br>37 games without defeat. <a href="https://t.co/yRltgMDiHV">pic.twitter.com/yRltgMDiHV</a></p>— Squawka (@Squawka) <a href="https://x.com/Squawka/status/2077136338630132100?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>