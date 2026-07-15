Γαλλία – Ισπανία 0-2: Οι Ίβηρες ισοπέδωσαν τους άνευρους «τρικολόρ»

Ογιαρθάμπαλ και Πόρο οι μεγάλοι σκόρερ της Ισπανίας στο ευρωπαϊκό ντέρμπι με τη Γαλλία
Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η Ισπανία για τη Γαλλία καθώς για τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση οι Ίβηρες έφυγαν με την νίκη - αυτή τη φορά νικώντας με 2-0 στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 δίνοντας ραντεβού με τον νικητή του Αργεντινή-Αγγλία που αγωνίζονται σήμερα.
Έτσι η «ρόχα» έκανε το 3/3 ενάντια στους τρικολόρ στους αγώνες τετράδας όπου τους πέτυχαν τα τελευταία χρόνια.
Η αρχή έγινε το 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου θα νικούσε και την Αγγλία για να σηκώσει την κούπα.
Έναν χρόνο αργότερα, οι δύο ομάδες αντάμωσαν στους «4» του Nations League, με τους Ίβηρες να νικούν πιο εύκολα απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό 5-4 τους Γάλλους (το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78') και να περνούν στον τελικό, όπου θα έχαναν από την Πορτογαλία.
Φέτος, οι δύο υπερδυνάμεις τα είπαν και σε ημιτελικό Μουντιάλ, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει και την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να κλείνει θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, όπου περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή.
Το ρεκόρ των 37 αγώνων χωρίς ήττα
Εκτός από την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, η Ισπανία με το 2-0 επί της Γαλλίας ισοφάρισε ένα ιστορικό ρεκόρ της Ιταλίας καθώς συμπλήρωσε 37 αγώνες χωρίς ήττα.
Η τελευταία ήττα της Ισπανία ήταν όταν από την Κολομβία με 1-0 σε φιλική αναμέτρηση τον Μάρτιο του 2024 και τότε λίγοι φαντάζονταν πως οι Ίβηρες θα έμεναν αήττητοι στα ματς που θα έδιναν τα επόμενα 2,5 χρόνια!
Αντίστοιχη επίδοση έχει γράψει μόνο η Ιταλία μεταξύ 2018 και 2021 με την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να έχει μπροστά της την απόλυτη πρόκληση: να σπάσει το υπάρχον ρεκόρ σε έναν τελικό Μουντιάλ, κατακτώντας και το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στον θεσμό.
Σημειώνεται πως δεν υπολογίζονται ήττες σε διαδικασία των πέναλτι, σαν αυτήν στον περσινό τελικό του Nations League ενάντια στην Πορτογαλία, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στο διάστημα αυτό, οι Ισπανοί έχουν 28 νίκες και εννέα ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.
Η «Ρόχα» έτοιμη να σηκώσει την κουπα
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία «πάτησε» την κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα του Μουντιάλ, Γαλλία, κι έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026.
Στο «Ντάλας Στάντιουμ» η «ρόχα» έκανε «πάρτι» απέναντι στους «μπλε», ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησε με 2-0 και 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) να κατακτήσει ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στο νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης (15/7, 22:00) ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.
Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του EURO της Γερμανίας (2-1), έτσι κι απόψε η Ισπανία «πέταξε έξω» τους Γάλλους και πάλι στην τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα. Κυριολεκτικά αγνώριστη η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα δεν δικαιολόγησε σε καμία στιγμή του ματς τη φήμη του μεγάλου φαβορί που τη συνόδευε.
Με απίστευτη ψυραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές της και τους Ρόδρι, Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε νίκησε απόλυτα δίκαια και πλέον μπορεί βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο.
Μετά τα πρώτα 20 λεπτά που ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ χαμηλός, ο ημιτελικός πήρε... φωτιά στο 22'. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε το τραγικό λάθος του Ντίνιε, ο οποίος στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα στον Μενιάν δεν είδε τον Γιαμάλ που ακολουθούσε τη φάση με αποτέλεσμα να τον ανατρέψει ξεκάθαρα.
Ο Μπάρτον υπέδειξε αμέσως το καθαρό πέναλτι και ο Ογιαρθάμπαλ το μετέτρεψε σε γκολ βάζοντας μπροστά στο σκορ την Ισπανία (1-0).
Τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0 έχασε η «Ρόχα» στο 38' με τον Ρουίθ, μετά από ασίστ του Γιαμάλ. Το πλασέ του μέσου της Παρί ΣΖ απομάκρυνε σε κόρνερ με σωτήρια προβολή ο Ουπαμεκανό. Το σκορ δεν άλλαξε στο πρώτο 45λεπτο, με τους Ίβηρες να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, απέναντι σε μία... αγνώριστη Γαλλία.
Το σκηνικό του αγώνα, όχι μόνο άλλαξε στο δεύτερο μέρος, αντίθετα η «Ρόχα» με σωστό passing game και ψυχραιμία στο παιχνίδι της βρήκε τον τρόπο να «παγώσει» ξανά τους «Τρικολόρ». Από την εξαιρετική ασίστ του Όλμο , ο Πόρο που είχε προωθηθεί με ιδανικό πλασέ «έγραψε» το 2-0 στο 58', βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό.
Στο υπόλοιπο του ματς η Ισπανία κυριάρχησε, δεν επέτρεψε στους Γάλλους να απειλήσουν ούτε μία φορά την εστία του Σιμόν και απόλυτα δικαιολογημένα με το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες της πανηγύρισαν τη μεγάλη πρόκριση.
Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)
Κίτρινες: Εμπαπέ - Κουκουρέγια, Ραμπιό
ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντίνιε (72΄Ερντανέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά (λ.τρ. Λακρουά), Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ), Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε (72' Τσερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ)
ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο (84' Γιορέντε), Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ (77' Πέδρι), Μπαένα (84' Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Όλμο (77' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ
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