Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο χθες Τρίτη.

Ανακοίνωσαν πως έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και drones», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα (15.06.2026) ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές» του Ιράν, για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Το Ιράν συνεχίζει και κρατά «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως το πετρέλαιο ρέει άφθονο.

Ακόμα μία νύχτα κόλασης εκτυλίχθηκε στη Μέση Ανατολή , με τις ΗΠΑ να χτυπούν επί 7 συνεχόμενες ώρες στόχους στο Ιράν και η Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET. <br><br>There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… <a href="https://t.co/ATRJHlLQNo">pic.twitter.com/ATRJHlLQNo</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2077122269093249066?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τελειώσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ιράν: «Επιτεθήκαμε σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν χθες βράδυ.

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε drones εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.

Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με drones», ανέφεραν μέσω X, καταγγέλλοντας την «εγκληματική» ενέργεια του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», πρόσθεσαν, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη φρασεολογία.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού και κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Νέες απειλές από τον Τραμπ: «Θα διατάξω να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε ερώτηση για το πόσο θα διαρκέσουν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμούκαι οι βομβαρδισμοί, οι πιο εκτενείς αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, θέτουν υπό ολοένα εντονότερη αμφισβήτηση τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εφαρμοστεί η καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου.