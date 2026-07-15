Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μια μοναδική ευκαιρία για 4 ζώδια έως τις 23 Ιουλίου

Ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία έχει ήδη φτάσει στο μέσο της διαδρομής του και, παρόλο που αυτή η αστρολογική φάση συχνά έχει κακή φήμη, φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για τέσσερα ζώδια.

Ο πλανήτης της επικοινωνίας επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 23 Ιουλίου και μέχρι τότε μας καλεί να στραφούμε προς τα μέσα και να κάνουμε έναν ουσιαστικό απολογισμό.

Στον Καρκίνο, ο ανάδρομος Ερμής θεωρείται μια εξαιρετική περίοδος για να ξανασυνδεθούμε με όσα μας φροντίζουν, μας γεμίζουν συναισθηματικά και τροφοδοτούν την ψυχή μας. Γι’ αυτό, πάρτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας και δώστε προσοχή σε όσα σας προκαλούν χαρά, ηρεμία και έμπνευση.

Ακούστε την εσωτερική σας φωνή και ανακαλύψτε τι πραγματικά έχει αξία για εσάς. Αυτή η περίοδος αυτογνωσίας δεν είναι ένα βήμα πίσω — είναι η προετοιμασία για κάτι νέο και συναρπαστικό που έρχεται. Μια σημαντική ευκαιρία ανοίγει τον δρόμο της και είστε πιο έτοιμοι από ποτέ να την υποδεχτείτε.

Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μια μοναδική ευκαιρία σε 4 ζώδια

Κριός,

Ταύρος,

Δίδυμος,

Καρκίνος

Κριός

Με τον Ερμή σε ανάδρομη πορεία, αυτή είναι «μια πραγματική ευκαιρία για να κάνετε έναν απολογισμό των ανθρώπων που έχετε επιλέξει να κρατάτε κοντά σας», εξηγεί η αστρολόγος Meghan Rose. Ποιοι από τον κύκλο σας είναι αληθινοί φίλοι;

Και ποιοι μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβουν μια διαφορετική πλευρά; Κριοί, ο χρόνος και η ενέργειά σας είναι πολύτιμα και δεν πρέπει να τα χαρίζετε στον καθένα. Μέχρι τις 23 Ιουλίου, αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε καθαρά ποιοι είναι πραγματικά στο πλευρό σας.

Παρόλο που είστε δυναμικοί, ανεξάρτητοι και μάχεστε με πάθος για τον δρόμο σας, όλοι χρειαζόμαστε λίγη στήριξη πού και πού. Μια μεγάλη ευκαιρία πλησιάζει και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους μπορείτε πραγματικά να στηριχτείτε και να εμπιστευτείτε.

Ταύρος

Ο Ερμής είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας και, όταν βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία, δοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους. Μέχρι τις 23 Ιουλίου, χρειάζεται να είστε απόλυτα ειλικρινείς και να αφήσετε την αυθεντική πλευρά σας να λάμψει.

Ταύροι, μια σημαντική ευκαιρία έρχεται προς το μέρος σας, όμως για να την αξιοποιήσετε θα χρειαστεί να εκφραστείτε πιο ανοιχτά και ξεκάθαρα απ’ ό,τι κάνατε μέχρι τώρα. «Το να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας δεν σημαίνει ότι παρακαλάτε για προσοχή και σίγουρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να υψώσετε τη φωνή σας για να ακουστεί η άποψή σας», προειδοποιεί η Rose.

Αναλάβετε την ευθύνη για τις πράξεις σας και μην ρίχνετε το φταίξιμο στους άλλους. «Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας “κακός” σε κάθε ιστορία», προσθέτει η αστρολόγος. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να παραμείνετε πιστοί σε αυτό που πραγματικά είστε και να μην προδώσετε ποτέ την αληθινή σας φύση.

Δίδυμος

Δίδυμοι, όσο ο Ερμής κινείται ανάδρομα, αφιερώστε χρόνο για να ανακαλύψετε τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε πραγματικά ασφαλείς.Η αίσθηση δύναμης, σταθερότητας και σιγουριάς ξεκινά πρώτα από μέσα μας. Γι’ αυτό, εξασκηθείτε στη θετική σκέψη, μιλήστε στον εαυτό σας με περισσότερη αγάπη και βάλτε την προσωπική σας φροντίδα σε προτεραιότητα.

Δημιουργήστε για εσάς ένα περιβάλλον άνεσης και ηρεμίας, ώστε να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τη μεγάλη ευκαιρία που πλησιάζει. Αυτή η περίοδος δεν είναι μόνο για αναθεώρηση, αλλά και για να χτίσετε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η επόμενη επιτυχία σας.

Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε τις οικονομικές σας συνήθειες. Ίσως συνειδητοποιήσετε πως κάποιες επιλογές σας έχουν οδηγήσει σε χρέη ή πως έχετε ξεφύγει από τα όρια του προϋπολογισμού σας.

Αν συμβαίνει αυτό, πάρτε τον χρόνο σας και οργανώστε ξανά τα οικονομικά σας. Μπαίνετε σε μια πιο ευημερούσα περίοδο, Δίδυμοι, όμως χρειάζεται σύνεση και σωστή διαχείριση για να αξιοποιήσετε στο έπακρο όσα έρχονται. Με λίγη αυτοπειθαρχία και πίστη στον εαυτό σας, είστε έτοιμοι να ανοίξετε την πόρτα σε ένα πιο σταθερό και επιτυχημένο κεφάλαιο ζωής.

Καρκίνος

Καρκίνοι, τα συναισθήματά σας έχουν μεγάλο βάθος, όμως δεν πρέπει να τα αφήνετε να σας παρασύρουν. Σύμφωνα με τη Rose, αυτή είναι «μια περίοδος για να συνειδητοποιήσετε πως το να νιώθετε τα πάντα υπερβολικά έντονα ή να βυθίζεστε συνεχώς σε συναισθηματικές αναταράξεις είναι περισσότερο ένας εθισμός παρά στοιχείο της προσωπικότητάς σας».

Μέχρι τις 23 Ιουλίου, όταν τελειώνει η ανάδρομη πορεία του Ερμή, αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας, σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Δεν πρόκειται για το να παίζετε κάποιον ρόλο ή να προσπαθείτε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των άλλων.

Είναι η στιγμή να είστε αυθεντικά ο εαυτός σας. Ίσως, επίσης, συνειδητοποιήσετε πως ήρθε η ώρα να «κόψετε δεσμούς με ανθρώπους που σας βάζουν σε συναισθηματική αναστάτωση». Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά σας, πρέπει πρώτα να βρείτε μέσα σας την ηρεμία και την ισορροπία σας.

πηγή enikos.gr