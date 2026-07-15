Υπάρχουν συνταγές που είναι για όλες τις εποχές και εκείνες τις οποίες έχουμε συνδέσει με κάποια συγκεκριμένη περίοδο.

Μια τέτοια μας έδειξε και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – μια συνταγή που «φωνάζει» καλοκαίρι.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για παραδοσιακό μπριάμ. Ένα πεντανόστιμο φαγητό, εύκολο, καθώς θέλει περίπου 15 λεπτά προετοιμασία και σχετικά γρήγορα, αφού σε μια ώρα είναι έτοιμο.

Τα υλικά

1 κιλό κολοκύθια τρυφερά

4 πατάτες μέτριες

4 σκελίδες σκόρδο

1 μικρό ξερό κρεμμύδι

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

3 ώριμες μέτριες ντομάτες τριμμένες

1/2 ματσάκι μαϊντανό

Αλάτι

Πιπέρι

150 ml ελαιόλαδο

Η διαδικασία