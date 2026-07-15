Μια συνταγή άκρως καλοκαιρινή
Υπάρχουν συνταγές που είναι για όλες τις εποχές και εκείνες τις οποίες έχουμε συνδέσει με κάποια συγκεκριμένη περίοδο.
Μια τέτοια μας έδειξε και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – μια συνταγή που «φωνάζει» καλοκαίρι.
Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για παραδοσιακό μπριάμ. Ένα πεντανόστιμο φαγητό, εύκολο, καθώς θέλει περίπου 15 λεπτά προετοιμασία και σχετικά γρήγορα, αφού σε μια ώρα είναι έτοιμο.
Τα υλικά
1 κιλό κολοκύθια τρυφερά
4 πατάτες μέτριες
4 σκελίδες σκόρδο
1 μικρό ξερό κρεμμύδι
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
3 ώριμες μέτριες ντομάτες τριμμένες
1/2 ματσάκι μαϊντανό
Αλάτι
Πιπέρι
150 ml ελαιόλαδο
Η διαδικασία
- Ξεκινάμε τη συνταγή. Κόβουμε τα κολοκύθια σε χοντρά κομμάτια για να μην λιώσει και τα βάζουμε στο ταψί.
- Στη συνέχεια κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές φέτες, το ίδιο με το κρεμμύδι, και τις ρίχνουμε στο ταψί.
- Προσθέτουμε το σκόρδο, ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα και φυσικά βάζουμε και το ελαιόλαδο.
- Στο τελείωμα ρίχνουμε από πάνω τον μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε τα υλικά.
- Τελευταία πινελιά σκεπάζουμε το ταψί με βρεγμένη λαδόκολλα και το βάζουμε στο φούρνο για μια ώρα στους 200 βαθμούς. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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