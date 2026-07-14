Πάτρα: Έσπασε παιχνίδι στην παιδική χαρά του Φάρου - Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί - ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην παιδική χαρά στην περιοχή του Φάρου, στην Πάτρα, όταν τρεις σανίδες από παιχνίδι της εγκατάστασης αποκολλήθηκαν ξαφνικά.

Αποτέλεσμα ήταν δύο παιδιά να πέσουν από ύψος περίπου δύο μέτρων, προκαλώντας πανικό στους γονείς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, με τους παρευρισκόμενους να κάνουν λόγο για πραγματικό θαύμα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και αναστάτωση στους γονείς, οι οποίοι ζητούν να ελεγχθεί άμεσα η κατάσταση των παιχνιδιών και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών που επισκέπτονται καθημερινά την παιδική χαρά.