Νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν -«Το μνημόνιο συνεργασίας δεν ισχύει πια, το διέλυσαν» λέει η Τεχεράνη

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Ιράν, με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim να μεταδίδει ότι ένας πύραυλος εξερράγη στο νησί Κεσμ.

Λίγη ώρα αργότερα, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Αχβάζ, στα νότια της χώρας αλλά και τουλάχιστον έξι στο Μπαντάρ Αμπάς.

Από την πλευρά της, η CENTCOM επιβεβαίωσε τα χτυπήματα. «Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν έναν επιπλέον γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν για να συνεχίσουν να υποβαθμίζουν τις ιρανικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα πραγματοποιούνται καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον ναυτικό αποκλεισμό εναντίον ιρανικών λιμένων και παράκτιων περιοχών. Ο αποκλεισμός τίθεται σε ισχύ στις 4 μ.μ. ET» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.



Το Ιράν δεν έχει καμία υποχρέωση να τηρήσει το Μνημόνιο Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, καθώς αυτό δεν ισχύει πλέον.

«Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης, αλλά το διέλυσε κιόλας», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

«Η μη εφαρμογή μίας από τις ρήτρες ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το μνημόνιο κατανόησης και τώρα η Αμερική έχει παραβιάσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Πεζεσκιάν: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι έχει κατασχέσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα παραμένει: έχουν πετύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

«Οι άνθρωποι που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας τι έχουν τελικά πετύχει με τις πράξεις τους;», πρόσθεσε.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας» κατέληξε ο Ιρανός πρόεδρος.



Τραμπ: Πιθανή η συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Η δήλωση έρχεται παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχή νύχτα, και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».