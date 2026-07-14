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Μονόδενδρι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του παραλιακού δρόμου - Τα δένδρα δεν σώθηκαν

Μονόδενδρι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απ...

Το πριν και το μετά

Το χθες και το σήμερα στο Μονόδενδρι .

Ένα έργο που αναμενόταν για πολλά χρόνια ολοκληρώθηκε, με τις εργασίες αποκατάστασης του παραλιακού δρόμου να αλλάζουν την εικόνα της περιοχής και να βελτιώνουν την ασφάλεια των διερχομένων.

Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις, τα δέντρα που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τη διάβρωση της ακτογραμμής δεν κατάφεραν να διασωθούν. Στη θέση τους προβλέπεται να πραγματοποιηθούν νέες φυτεύσεις, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά το φυσικό τοπίο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες στο παραλιακό μέτωπο είχαν ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση της έντονης διάβρωσης που προκαλεί η θάλασσα. Σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής, η συνεχής υποχώρηση της ακτογραμμής είχε αφήσει τις ρίζες των δέντρων εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα», δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τόσο για τη βλάστηση όσο και για την ασφάλεια του δρόμου.

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#tags Μονοδένδρι Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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