Πάτρα : Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πεδίο Βολής στην Αρόη

Επιχειρεί η Πυροσβεστική
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής και σε γρήγορο χρονικό διαστημα η φωτιά τέθηκε υπο μερικό έλεγχο.
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Πεδίου Βολής, στην Αρόη .
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr