Πάτρα : Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πεδίο Βολής στην Αρόη

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής και σε γρήγορο χρονικό διαστημα η φωτιά τέθηκε υπο μερικό έλεγχο.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Πεδίου Βολής, στην Αρόη .

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.