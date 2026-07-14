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Πάτρα : Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πεδίο Βολής στην Αρόη

Πάτρα : Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πε...

Επιχειρεί η Πυροσβεστική

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής και σε γρήγορο χρονικό διαστημα η φωτιά τέθηκε υπο μερικό έλεγχο. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Πεδίου Βολής, στην Αρόη .

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις. 

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά
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