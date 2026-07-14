Θεσσαλονίκη: Αγνοούμενος 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η μεγάλη έρευνα στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τις Αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Η σύζυγος του 69χρονου στάθηκε πιο τυχερή, καθώς διασώθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή και κατάφερε να τη βγάλει με ασφάλεια από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης,ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Την ώρα των ερευνών στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοιέντασης 4 μποφόρ, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του 69χρονου.