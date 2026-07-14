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Οδηγοί στη Λάρισα περνούν από γέφυρα που είναι σχεδόν βυθισμένη (βίντεο)

Οδηγοί στη Λάρισα περνούν από γέφυρα που...

Δείτε βίντεο

Τη ριψοκίνδυνη προσπάθεια οδηγών να περάσουν από γέφυρα στη Λάρισα, η οποία έχει σχεδόν βυθιστεί, κατέγραψε βίντεο από drone.

Οπως αναφέρει το larissanet.gr, που δημοσίευσε το σχετικό οπτικό υλικό, η γέφυρα του Παλαιοπύργου συνέδεε τις παραλιακές κοινότητες των δήμων Τεμπών και Αγιάς, έως ότου καταστραφεί πριν από τρία χρόνια εξαιτίας της κακοκαιρίας Daniel.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο, ενώ άλλοι επιλέγουν να επιστρέψουν και να ακολουθήσουν την εθνική οδό, διανύοντας δεκάδες επιπλέον χιλιόμετρα.

 


 

 

 

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#tags Λάρισα
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