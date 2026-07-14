Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί από την φωτιά σε εργοτάξιο

Έξι άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από την φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη (14/07) σε υπό ανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελλών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το rtbf.be.

Οι σοροί και των έξι βρέθηκαν μέσα σε φρεάτιο ανελκυστήρα.

Η Επιθεώρηση Εργασίας των Βρυξελλών αναφέρει πως ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα.

Νωρίτερα οι αρχές της βελγικής πρωτεύουσας δήλωσαν ότι ένας αριθμός απανθρακωμένων σορών εντοπίστηκε σε ανελκυστήρα στο σημείο της τραγωδίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε σαφή αριθμό καθώς για πολλές ώρες τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική εμπορική περιοχή, και οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, δήλωσε ο Μπρεχτ Σπέιμπρουκ, εκπρόσωπος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο κ. Σπέιμπρουκ ανέφερε ότι 250 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και έξι αγνοούνται.

Πρόσθεσε ότι οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε έναν από τους ανελκυστήρες, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό και δεν μπόρεσε να διευκρινίσει εάν σε αυτές περιλαμβάνονταν κάποιοι από τους αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας για την ανάσυρση των σορών των θυμάτων ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 16:00, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο κτίριο OXY, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας των Βρυξελλών.

Προς το παρόν, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει προσδιοριστεί.