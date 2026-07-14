Πειραιάς: «Έχασα το κορίτσι μου» - Δραματικές μαρτυρίες για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους

Θρήνος και θλίψη στη γειτονιά του Πειραιά όπου δύο νέοι, 28 και 27 ετών αντίστοιχα, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικίας.

Αυτόπτης μάρτυρας συγκλονίζει με όσα αναφέρει στην ΕΡΤ:

«Εγώ με τις φωνές κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Φώναζε η μητέρα της κοπέλας, φώναζε. Έλεγε “το κορίτσι μου το έχασα”, τι να πει και αυτή η γυναίκα. Τραγωδία μεγάλη».

Το νεκρό ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου μέσα στο όχημά του. Η μηχανή του οχήματος ήταν αναμμένη και το γκαράζ κλειστό. Επομένως, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα να διοχετεύτηκαν μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.

“Κατέβηκα αργά εγώ, κατά τις 10.30 – 11. Είδα τον πατέρα και τη μητέρα που ήταν τι να σας πω τώρα. Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και με τις αναθυμιάσεις πιθανόν να έγινε κάτι. Να δουλεύει το αυτοκίνητο και να ναι κλειστό το γκαράζ, καταλαβαίνετε…», αναφέρει άλλος μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το πλήρωμα διαπίστωσε τον θάνατο των παιδιών.

Στο γκαράζ μπήκαν και αστυνομικοί με ιατροδικαστή. Διαπίστωσαν ότι οι δύο νέοι δεν φέρουν εξωτερικά τραύματα, οπότε αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια.

Η έλλειψη αερισμού και το μονοξείδιο του άνθρακα

Οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι η παραμονή του οχήματος σε λειτουργία σε έναν περιορισμένο και κλειστό χώρο, χωρίς επαρκή αερισμό, πιθανά οδήγησε σε γρήγορη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.

Το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, πιθανόν να διοχέτευσε τα καυσαέρια στο εσωτερικό της καμπίνας, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να εκτεθούν σε επικίνδυνα επίπεδα του δηλητηριώδους αερίου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και το επίσημο πόρισμα των αρμόδιων αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γκαράζ κατοικίας στην οδό Μήλου στον Πειραιά και έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή.

Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του 28χρονου ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Όταν πήγε στο γκαράζ, αντίκρισε το ζευγάρι νεκρό μέσα στο όχημα.