Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.31μ και κέρδισε εύκολα το τουρνουά της Βουδαπέστης

Ο Έλληνας άλτης «άγγιξε» το ρεκόρ της διοργάνωσης, όμως για μόλις 3 εκατοστά δεν τα κατάφερε
Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να καλπάζει τη φετινή σεζόν και πανηγύρισε ακόμα μία νίκη στο άλμα εις μήκος στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης, καθώς με άλμα στα 8.31μ δεν είχε αντίπαλο.
Οι άλτες στη Βουδαπέστη χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε στην τρίτη του προσπάθεια το πρώτο άλμα πάνω από τα 8 μέτρα (8.12) και έκτοτε μόνο ανέβαινε.
Στην τέταρτη του προσπάθεια πέρασε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8.18μ και δεν έπεσε ξανά από την κορυφή. Στο πέμπτο του άλμα βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την επίδοσή του στην έκτη του προσπάθεια έβαλε το κερασάκι στην τούρτα του αγώνα, αφού «πέταξε» στα 8.31μ για να πανηγυρίσει μία άνετη νίκη στη Βουδαπέστη.
Ο Έλληνας άλτης που έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο (8.61μ) «άγγιξε» το ρεκόρ του μίτινγκ (8.34μ), όμως για μόλις τρία εκατοστά δεν τα κατάφερε.
Τα αποτελέσματα του μήκους στη Βουδαπέστη
Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.31μ
Ανβάρ Ανβάροφ (Ουζμπεκιστάν) – 8.12μ
Σίμον Μπατς (Γερμανία) – 8.12μ (SB)
Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) – 8.08μ
Γιούκι Χασιόκα (Ιαπωνία) – 7.91μ
Νικαόλι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) – 7.88μ
Κρίστοφ Παπ (Ουγγαρία) – 7.76μ
Λέστερ Λεσκάι (Ισπανία) – 7.61μ
Τάτζεϊ Γκέιλ (Τζαμάικα) – 6.80μ
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