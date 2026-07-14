Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.31μ και κέρδισε εύκολα το τουρνουά της Βουδαπέστης

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να καλπάζει τη φετινή σεζόν και πανηγύρισε ακόμα μία νίκη στο άλμα εις μήκος στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης, καθώς με άλμα στα 8.31μ δεν είχε αντίπαλο.

Οι άλτες στη Βουδαπέστη χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε στην τρίτη του προσπάθεια το πρώτο άλμα πάνω από τα 8 μέτρα (8.12) και έκτοτε μόνο ανέβαινε.

Στην τέταρτη του προσπάθεια πέρασε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8.18μ και δεν έπεσε ξανά από την κορυφή. Στο πέμπτο του άλμα βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την επίδοσή του στην έκτη του προσπάθεια έβαλε το κερασάκι στην τούρτα του αγώνα, αφού «πέταξε» στα 8.31μ για να πανηγυρίσει μία άνετη νίκη στη Βουδαπέστη.

Ο Έλληνας άλτης που έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο (8.61μ) «άγγιξε» το ρεκόρ του μίτινγκ (8.34μ), όμως για μόλις τρία εκατοστά δεν τα κατάφερε.

Τα αποτελέσματα του μήκους στη Βουδαπέστη

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.31μ

Ανβάρ Ανβάροφ (Ουζμπεκιστάν) – 8.12μ

Σίμον Μπατς (Γερμανία) – 8.12μ (SB)

Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) – 8.08μ

Γιούκι Χασιόκα (Ιαπωνία) – 7.91μ

Νικαόλι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) – 7.88μ

Κρίστοφ Παπ (Ουγγαρία) – 7.76μ

Λέστερ Λεσκάι (Ισπανία) – 7.61μ

Τάτζεϊ Γκέιλ (Τζαμάικα) – 6.80μ