ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός

Ο κ. Ψυχογιός γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του με επιστολή που απέστειλε προς το προεδρείο της Βουλής
Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.
Το μέχρι πρότινος στέλεχος του κόμματος επισημοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του με επιστολή που απέστειλε προς το προεδρείο της Βουλής και τον Νικήτα Κακλαμάνη.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη μέρα, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος.
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