ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Το Άρμα Θέσπιδος ταξιδεύει με τον «Επιθεωρητή» και εντυπωσιάζει

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει δυναμικά την θεατρική του διαδρομή με τον Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου.

Αξιοσημείωτη είναι η προσέλευση κοινού, που είναι μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά παρουσίας του Άρματος στην περιφέρεια.

Το Άρμα Θέσπιδος, δημιούργημα του Κώστα Καζάκου, για ενδέκατη χρονιά δίνει παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος θεατών που χειροκροτούν θερμά τους συντελεστές στο καλλιτεχνικό τους ταξίδι, όπως οι παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Δράση» στις Δάφνες Παραλίας, στα Καραμεσινέικα, στην Οικία Τατάνη στην Αρχαία Ήλιδα, στο Κάτω Καστρίτσι, στο Διακοπτό και το Λιμάνι Μεσολογγίου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των επερχόμενων παραστάσεων, από Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026.

Τετάρτη 15 Ιουλίου: Σταφιδόκαμπος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Σινε-Ρόδον

Πέμπτη 16 Ιουλίου: Αραχωβίτικα Αχαΐας – Προαύλιος χώρος κοινοτικού γραφείου Αραχωβιτίκων

Παρασκευή 17 Ιουλίου: Ροΐτικα -Κατασκήνωση Δήμου Πατρέων

Σάββατο 18 Ιουλίου: Καυκωνία, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας- Ανοιχτό θέατρο Καυκωνίας

Κυριακή 19 Ιουλίου : Ζήρεια –Δημοτικό Σχολείο Γιάννη Κουτσοχέρα

Δευτέρα 20 Ιουλίου: Ζαχάρω –Γυμνάσιο Ζαχάρως

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει . Με τον φόβο πως όλα τα « άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται. Παριστάνοντας τον επιθεωρητή , ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, έτσι τρομοκρατημένοι, οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία-Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής , Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Οι παραστάσεις του Άρματος πραγματοποιούνται με την συνεργασία του Δήμου Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ.ΔΕ

Το τρέιλερ της παράστασης: https://www.youtube.com/watch?v=mUgMY4o2BVI

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες:2610 623730 και www.dipethepatras.gr