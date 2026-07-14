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Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 5.90μ στη Βουδαπέστη και κατέκτησε την τρίτη θέση

Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 5.90μ στη...

Ο Έλληνας επικοντιστής δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στη Βουδαπέστη

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης στο άλμα επί κοντώ και έμεινε στα 5.90μ τα οποία τον έφεραν στην τρίτη θέση, πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις και τον Κέρτις Μάρσαλ.

Ο αγώνας ξεκίνησε καλά για τον Εμμανουήλ Καραλή, αφού πέρασε με τη μία τα 5.60μ.

Συνέχισε στα 5.80μ, όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει από πάνω. Στα 5.90μ έδειξε ότι είναι καλά, καθώς με ωραίο άλμα πέρασε με τη μία το συγκεκριμένο ύψος για να σκαρφαλώσει πρώτος μαζί με τον Μάρσαλ.

Στα 6 μέτρα δεν τα κατάφερε και με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες αποχαιρέτησε το τουρνουά όντας τρίτος.


 

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#tags Εμμανουήλ Καραλής
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