Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Αγωνία για τους 6 αγνοούμενους

Φωτιά ξέσπασε την Τρίτη (14/07) σε υπό ανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων.

Οι αρχές της βελγικής πρωτεύουσας δήλωσαν ότι ένας αριθμός απανθρακωμένων σορών εντοπίστηκε σε ανελκυστήρα στο σημείο της τραγωδίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε σαφή αριθμό.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική εμπορική περιοχή, και οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, δήλωσε ο Μπρεχτ Σπέιμπρουκ, εκπρόσωπος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο κ. Σπέιμπρουκ ανέφερε ότι 250 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και έξι αγνοούνται.

Πρόσθεσε ότι οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε έναν από τους ανελκυστήρες, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό και δεν μπόρεσε να διευκρινίσει εάν σε αυτές περιλαμβάνονταν κάποιοι από τους αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας για την ανάσυρση των σορών των θυμάτων ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 16:00, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο κτίριο OXY, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας των Βρυξελλών.

Προς το παρόν, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει προσδιοριστεί.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ, δήλωσε σχετικά:

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πόσα άτομα αφορά η τραγωδία. Η Πολιτική Προστασία προετοιμάζεται να ανασύρει τις σορούς από αυτόν τον ανελκυστήρα. Εάν αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται για τους έξι αγνοουμένους, θα πρέπει να ερευνήσουμε και τον άλλον ανελκυστήρα. Λόγω των πολλών συντριμμιών, οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις ανάσυρσης θα διαρκέσουν αρκετές ώρες ακόμη».

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης δυσκολεύτηκαν εξ αρχής να προσεγγίσουν το φρεάτιο του ανελκυστήρα. Ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλος, δήλωσε στο Associated Press ότι χρησιμοποιήθηκαν θερμικές κάμερες και σκύλοι ανιχνευτές στην προσπάθεια εντοπισμού των θυμάτων.

«Πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί βρέθηκαν εκεί αμέσως. Όλοι γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν και αυτό πιθανότατα βοήθησε να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη τραγωδία», είπε.

Ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος, επισκέφθηκε επίσης το σημείο λίγες ώρες αργότερα. Παράλληλα, ο Βέλγος Υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κιντέν, δήλωσε «σοκαρισμένος» από το συμβάν.

«Η σκέψη μου είναι στα θύματα, στους αγαπημένους τους και σε όλους όσοι βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση αβεβαιότητας», έγραψε ο Κιντέν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένα ειλικρινές ευχαριστώ στην πυροσβεστική μας υπηρεσία και σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αφοσίωσή τους».