Marfin: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο συλληφθέντες - Αρνούνται τις κατηγορίες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση εμπρησμού της Marfin, μετά την απολογία τους.

Οι δύο αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος συλληφθείς Κ.Σ. που το πατρικό του ήταν στο Χαλάνδρι, φέρεται να έσπασε την βιτρίνα της Marfin με βαριοπούλα ενώ ένας φίλος του, που δεν έχει ακόμη επισήμως ταυτοποιηθεί, πετάει την μολότοφ. Ο Ε.Α., που ήταν ο άλλος 42χρονος συλληφθείς και έμενε στην περιοχή της Πλ. Αμερικής, φαίνεται σύμφωνα με την Αστυνομία, να δίνει τις οδηγίες και η 46χρονη Ε.Α., που ζούσε στην Μ. Βρετανία φαίνεται να στέκεται δίπλα στον πρώτο και να κουβαλάει το σακίδιο με τις βόμβες μολότοφ, από το οποίο προμηθεύονται οι υπόλοιποι για να πετάξουν.

Σε επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής, που είχε γίνει το 2020 στο Κουκάκι όπου συνελήφθη γνωστός αντιεξουσιαστής με εκρηκτικά, είχαν κατασχεθεί και τα ψηφιακά του αρχεία. Σε αρχείο της συντρόφου του εντοπίστηκαν τρεις φωτογραφίες από διακοπές, με τους κατηγορούμενους να φορούν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τα ίδια ρούχα και να φέρουν τα ίδια αντικείμενα και αξεσουάρ με αυτά που φορούσαν στην εμπρηστική επίθεση οι δράστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, σε συνέντευξη τύπου το απόγευμα της Δευτέρας, σημείωσαν ότι κανείς από τους κατηγορούμενους δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η Άννυ Παπαρούσου, συνήγορος δύο εκ των συλληφθέντων, επεσήμανε πως τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας είναι το ανώνυμο e-mail που και μια έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. “Άρα καταλήγουμε να ερευνούμε μόνο κινητά αντικείμενα και η έκθεση λέει πως δεν μπορούμε μεν να καταλήξουμε σε απόλυτη ταυτοποίηση αλλά πρέπει να βασιστούμε σε αυτά. Το ζήτημα επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους και όχι την ανεύρεση της αλήθειας. Κατά τη δικονομία, η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Δεν επιχειρείται καν να εντοπιστεί από τις αρχές αυτός που έστειλε το e-mail για να εισφέρει στη δικογραφία με την κατάθεσή του. Πληροί τα χαρακτηριστικά της σκευωρίας”, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαρούσου.