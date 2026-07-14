Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Αντί για διόδια 20%, εμπορικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «τούμπα» σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ και ανακοίνωσε αλλαγές στη στρατηγική των ΗΠΑ, εγκαταλείποντας το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η νέα προσέγγιση για τα Στενά του Ορμούζ συνοδεύεται από την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι, χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η προτεινόμενη χρέωσηδεν θα εφαρμοστεί, καθώς αντικαθίσταται από ένα πλαίσιο εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τα κράτη του Κόλπου.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Το πετρέλαιο ρέει όσο ποτέ άλλοτε, χάρη στη δύναμη του αμερικανικού στρατού. Θέλω να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και στον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς και σε όλα τα μέλη του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, εκτός από εκείνα που σχετίζονται με το Ιράν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της, όπως τη χαρακτηρίζει, ψεύτικης, βίαιης και κακόβουλης ηγεσίας του Ιράν, η οποία οδηγεί τη χώρα στην ολοκληρωτική καταστροφή.

Γι’ αυτόν τον λόγο θα επιβληθεί πλήρης ναυτικός αποκλεισμός, αλλά μόνο στα πλοία που πηγαίνουν προς ή φεύγουν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν φορτία που σχετίζονται με το Ιράν.

Μετά από πολύ θετικές συζητήσεις με τις ηγεσίες των χωρών της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να μην εφαρμοστεί η χρέωση 20% που σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντί γι’ αυτό, θα υπάρξουν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου.

Οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες και, ταυτόχρονα, πολύ ωφέλιμες και για τις ίδιες τις χώρες που θα τις πραγματοποιήσουν. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε δολάρια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία, όμως αυτές οι νέες συμφωνίες θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό.

Έτσι, θα δημιουργηθούν νέα εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και νέος εξοπλισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναγίνει, κάτι που θα δημιουργήσει εκατομμύρια νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για Αμερικανούς.

Η Αμερική κερδίζει ξανά, και μάλιστα όσο ποτέ άλλοτε. Οι μέρες που το Ιράνσκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και 52.000 διαδηλωτές, έχουν τελειώσει. Και, το πιο σημαντικό, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Αρνητικός ο ΟΗΕ στα τέλη που ήθελε να επιβάλει ο Τραμπ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν και την λήψη αποζημίωσης 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ, λίγες ώρες πριν πάρει πίσω την απόφασή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ναυτιλιακός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έκανε την Δευτέρα (13.07.2026) γνωστό πως αντιτίθενται στο ενδεχόμενο επιβολής τελών σε πλοία που διέρχονται μέσω θαλάσσιων διαύλων, έπειτα από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Αξιωματούχοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας πως μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.