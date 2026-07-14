Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ - ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Τετάρτη 15- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΦΩΤΕΙΝΗ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( χήρα ) ΓΕΡ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΟΡΙΝ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΜΑΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΨΑΣΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΥΡΤΩΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΘΗΝΑ Χήρα Παύλου ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
Ετών 92
Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και περί ώραν 11.30 Π.Μ εκ του Ιερού Ναου Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πάτρας
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00Π.Μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ,ΠΑΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ηλία Δημ. Χρόνη ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΤΗΛ. 26230 42665 KIN. 6978 955 989
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ-ΚΟΚΚΟΣΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ,
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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