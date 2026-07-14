Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ - ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τετάρτη 15- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΦΩΤΕΙΝΗ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( χήρα ) ΓΕΡ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΟΡΙΝ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΜΑΛΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.

ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΨΑΣΚΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΥΡΤΩΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΘΗΝΑ Χήρα Παύλου ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ

Ετών 92

Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και περί ώραν 11.30 Π.Μ εκ του Ιερού Ναου Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πάτρας

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00Π.Μ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΡΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ,ΠΑΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ηλία Δημ. Χρόνη ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΤΗΛ. 26230 42665 KIN. 6978 955 989

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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