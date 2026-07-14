Μπαμ με τον Κωνσταντίνο Λιμαράκη στον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Λιμαράκη.

Ο πατρινός διεθνής τερματοφύλακας (14/8/1999, 1,92μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Την τελευταία διετία, ο 26χρονος γκολκίπερ αγωνίστηκε με το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Ανδρών, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, το 2022.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Λιμαράκη: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να γίνω μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και νοοτροπία νικητή, στοιχεία που με κάνουν να αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, αλλά και μεγάλη ευθύνη που θα φορέσω το σκουφάκι του. Από την πλευρά μου, είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά, να εξελίσσομαι καθημερινά και να προσφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ στην ομάδα! Με σεβασμό στην ιστορία της ομάδας, στους ανθρώπους της και στον κόσμο της, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να πανηγυρίσουμε τις επιτυχίες που αξίζει ο Ολυμπιακός. Εύχομαι σε όλους υγεία και μια καλή σεζόν».

Προηγούμενες ομάδες:

2010-2019 Ναυτικός Όμιλος Πατρών

2019-20 ΝΕ Πατρών

2020-24 Πανιώνιος

2024-26 Απόλλων Σμύρνης

Μεγαλη δικαίωση για τον σπουδαίο Λιμαράκη, τον μεγαλύτερο τερματοφύλακα που ανέδειξε ο ΝΟΠ εδώ και 30 χρόνια.

Στα λίγα χρόνια που έπαιξε -μικρό παιδί- πρόλαβε να συμμετάσχει σε 81 επίσημα παιχνίδια, 24 στην Α1, 52 στην Α2 και 5 στο Κύπελλο.

Ο Κώστας Λιμαράκης γεννήθηκε 14-8-1999 και προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα του ΝΟΠ το 2011-’12, χωρίς καμία συμμετοχή εκείνη τη σεζόν. Επαιξε όμως στην Α1 τη σεζόν 2012-13 (5 συμμετοχές). Έκανε ντεμπούτο την 6η αγωνιστική, ΝΟΠ - Ολυμπιακός 5-13, στις 14 Δεκεμβρίου 2012. Ηταν 13 ετών και 4 μηνών ακριβώς!