Προφυλακιστέος ο 74χρονος για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τηνπυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

«Αφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο δράστης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα οισοφαγίτιδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, άλλος ασθενής που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνούς στο δωμάτιο. Τότε ο 74χρονος φέρεται να κάλεσε τη σύζυγό του, υποστήριξε ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, της ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε.

Επειτα από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ κοντά στο σπίτι του.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανακρινόμενος αρχικά είπε πως δεν γνωρίζει κάτι για το θέμα. Στη συνέχεια, όμως, άλλαξε στάση και παραδέχθηκε ότι κάπνιζε και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας άλλαξε εκ νέου την κατάθεσή του και ομολόγησε πως επρόκειτο για εμπρησμό και όχι για ατύχημα.