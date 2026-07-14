ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος

Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος, τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του κόμματος.

Στη σχετική δήλωση του, ο βουλευτής Αργολίδας σχολιάζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο» και «δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή».

Ο Γιώργος Γαβρήλος σημειώνει ότι η ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση κλειστών κομματικών οργάνων, προσωπικών στρατηγικών ή συμφωνιών μεταξύ των ηγεσιών των κομμάτων.

«Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή», αναφέρει.

«Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι, όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα, δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή», καταλήγει στη δήλωσή του.