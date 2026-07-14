Εκδίδεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν

Εκδίδεται στην Ελλάδα η 46χρονη που έχει συλληφθεί στη Βρετανία μετά από ελληνικό ένταλμα, καθώς κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρησμό στη Μαρφίν, τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Μετά την σύλληψή της, χθες, στο αεροδρόμιο του Γκάτγοικ, σήμερα οδηγήθηκε στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ, όπου δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την απέλασή της και την μεταφορά της στην Ελλάδα, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή.

Όπως είναι γνωστό, η 46χρονη έχει δηλώσει αθώα μέσω του δικηγόρου της και από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές είχε ξεκαθαρίσει ότι είχε πρόθεση να επιστρέψει άμεσα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Βρετανία, η κατηγορούμενη πρόκειται να εκδοθεί στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος της.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι της Marfin Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία

Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Η 46χρονη φέρεται τα τελευταία έξι χρόνια να διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και να είναι μητέρα δύο παιδιών.