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Οι μέγιστες θερμοκρασίες της Τρίτης 14 Ιουλίου - Πλησίασε στους 37 °C ο υδράργυρος στην Κάτω Αχαΐα

Οι μέγιστες θερμοκρασίες της Τρίτης 14 Ι...

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Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά τους 37 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 14/07, παρουσιάζονται στον σχετικό χάρτη.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κάτω Αχαΐα Ζέστη Meteo
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