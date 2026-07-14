ΔΕΕΠ ΝΔ: Συνέχεια με εμπειρία στην Αχαΐα

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας με ανακοίνωσή της "χαιρετίζει την απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας καιΔιευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, κ. Στυλιανού Κονταδάκη, η οποία ελήφθη σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, για τον ορισμό Υπευθύνων στον Τομέα

Παλαιών Στελεχών.



Συγκεκριμένα, Υπεύθυνος Τομέα Παλαιών Στελεχών ορίζεται ο κ. Γιάννης Κουλούρης, με Αναπληρωτή Υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Γραμματικά.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει στην πράξη τη βούληση για ουσιαστική σύνδεση της εμπειρίας με τη συνέχεια της παράταξης. Τα παλαιά στελέχη αποτελούν

πολύτιμο κεφάλαιο γνώσης, προσφοράς και πολιτικής διαδρομής που ενισχύει τη συνοχή και τη λειτουργία της οργάνωσης.



Με αξιοποίηση όλων των δυνάμεων, η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα ενισχύει την παρουσία της στην κοινωνία, με σχέδιο, υπευθυνότητα και σταθερό προσανατολισμό. Ευχόμαστε στους νέους Υπευθύνους καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους".