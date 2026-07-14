Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: "Ραγδαία γήρανση και την αποδυνάμωση του προσωπικού"

Όπως αναφέρει πάνω από τους μισούς είναι άνω των 45 ετών ενώ "η Διεύθυνσή μας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα αποχωρήσεων. Φέτος, περίπου 170 συνάδελφοι συμπληρώνουν ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα ηλικιακά όρια (30 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι). Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό 18% της συνολικής μας δύναμης μπορεί άμεσα να βρεθεί εκτός υπηρεσίας".

Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήων Αχαΐας ζητώντας ενίσχυσησε προσωπικό και τη στελέχωση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος αποκλειστικά εκτός της Δ.Α. Αχαΐας, με την τοποθέτηση τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) νέων ατόμων από τον πίνακα μεταθέσεων στελέχωση του Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης.

ΘΕΜΑ: «Στελέχωση του Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει για τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες»

Με προγενέστερα έγγραφά μας, σάς έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας έχει υπό την ευθύνη της την αστυνόμευση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ο μόνιμος πληθυσμός ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους βάσει της τελευταίας απογραφής, ενώ ο προσωρινός και διερχόμενος πληθυσμός εμφανίζεται υπερδιπλάσιος σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κομβική αεροπορική κίνηση μέσω του αεροδρομίου του Αράξου, καθώς και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των τοπικών λιμένων με την Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου. Η διασφάλιση μιας επαρκούς αστυνόμευσης στην περιοχή προϋποθέτει, αναμφισβήτητα, ανάλογο και ικανό αριθμό αστυνομικών δυνάμεων.

Οι λιγοστοί πλέον συνάδελφοι καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν πληθώρα σοβαρών περιστατικών: κλοπές, ληστείες, ανθρωποκτονίες, συνεχώς αυξανόμενη ενδοοικογενειακή βία και βία ανηλίκων με ιδιαίτερα ανησυχητικές τάσεις. Παράλληλα, επωμίζονται τις μεταγωγές επικίνδυνων κρατουμένων λόγω της ύπαρξης κλειστού καταστήματος κράτησης, τη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης υπό το βάρος της παντελούς έλλειψης Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τη φύλαξη πλήθους ευπαθών στόχων (δικαστηρίων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, πολιτικών προσώπων, μελών της Κυβέρνησης, αεροδρομίου και λιμένων).

Επιπλέον, επιβαρύνονται με τον έλεγχο εγκληματικών ομάδων της νύχτας, την αστυνόμευση μεγάλου αριθμού καταυλισμών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εργατών γης (που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εμπλοκής σε παραβατικές πράξεις ως θύτες αλλά και ως θύματα), καθώς και με τη διαχείριση ενός εκτεταμένου παραλιακού και ορεινού τουριστικού μετώπου με αυξημένη ροή πληθυσμού.

Η Διεύθυνσή μας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα αποχωρήσεων. Φέτος, περίπου 170 συνάδελφοι συμπληρώνουν ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα ηλικιακά όρια (30 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι). Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό 18% της συνολικής μας δύναμης μπορεί άμεσα να βρεθεί εκτός υπηρεσίας. Επιπλέον, την επόμενη διετία, ακόμη 55 συνάδελφοι αναμένεται να συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, εκτινάσσοντας το ποσοστό των δυνητικά αποχωρούντων στο 24% της συνολικής δύναμης, με άμεσο κίνδυνο την άνθηση της παραβατικότητας.

Τα νούμερα που αποτυπώνουν τη ραγδαία γήρανση και την αποδυνάμωση του προσωπικού είναι αμείλικτα:

Περίπου 550 άτομα (ποσοστό άνω του 58%) της συνολικής προβλεπόμενης οργανικής δύναμης είναι ηλικίας 45 ετών και άνω.

Περίπου 280 άτομα (ποσοστό 29%) της συνολικής οργανικής δύναμης είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.

Περίπου 170 άτομα (ποσοστό 18%) της συνολικής οργανικής δύναμης είναι ηλικίας 55 ετών και άνω.

Περισσότερα από 80 άτομα υπηρετούν σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου (ποσοστό άνω του 8%). Τα άτομα αυτά εκ του νόμου δεν διατίθενται σε μάχιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής, ενώ οι ασφυκτικές συνθήκες εργασίας επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση της υγείας τους.

Η πραγματική δύναμη υπολείπεται ήδη κατά περίπου 67 άτομα (ποσοστό 7%) της οργανικής.

Λόγω μόνιμων αποσπάσεων εκτός Αχαΐας (σε πολιτικά πρόσωπα και αλλότριες υπηρεσίες), έχουν αφαιρεθεί από τη συνολική δύναμη επιπλέον 46 άτομα σε μόνιμη βάση (ποσοστό 4,7%), καθώς και 116 άτομα που βρίσκονται σε αποσπάσεις οι οποίες διατάσσονται από το Αρχηγείο σε όλη την επικράτεια. Συνολικά, πρόκειται για 162 άτομα, δηλαδή ποσοστό περίπου 16,7%.

Συνυπολογίζοντας τις υπηρεσίες γραφείου, το οργανικό έλλειμμα και τις αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες, προκύπτει ότι ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 31,7% της προβλεπόμενης δύναμης βρίσκεται μόνιμα «εκτός μάχης», γεγονός που ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια ουσιαστικής αστυνόμευσης.

Η ενίσχυση που σημειώθηκε μέσω των τακτικών μεταθέσεων του Ιανουαρίου, παρά τη σημασία της, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να αποτρέψει τις συνθήκες ασφυξίας που προκαλούν οι επικείμενες αποχωρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων, θα είναι φέτος δραματικά αυξημένες.

Η Ίδρυση του Νέου Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης και η Αποδόμηση των Υπηρεσιών

Κατόπιν αιτημάτων της Ένωσής μας, διατάχθηκε από το Αρχηγείο η δημιουργία Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης, μια θετική εξέλιξη που θα μπορούσε να διασφαλίσει την τάξη σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του ήταν η στελέχωσή του με προσωπικό εκτός Αχαΐας από τον πίνακα μεταθέσεων –όπως προβλέπεται για κάθε νεοϊδρυθείσα υπηρεσία– με ταυτόχρονη ενσωμάτωση της μέχρι σήμερα μόνιμης Διμοιρίας και την παροχή σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Δυστυχώς, οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν οικτρά. Ενημερωθήκαμε επίσημα από την τοπική ηγεσία ότι το συγκεκριμένο Τμήμα πρόκειται να στελεχωθεί αποκλειστικά με εσωτερικές μετακινήσεις από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας. Η απόφαση αυτή αφαιρεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις από την πρώτη γραμμή, οδηγώντας σε πλήρη αποδιοργάνωση και λειτουργικό κλείσιμο Αστυνομικών Τμημάτων στην Πάτρα. Η έλλειψη προσωπικού έχει ακινητοποιήσει τις περιπολίες, μετατρέπει την ΟΠΚΕ σε διμοιρία υποστήριξης και έχει θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Κύριε Υπουργέ

Εκφράζοντας τη βαθύτατη αγωνία και την έντονη ανησυχία μας για τις εξελίξεις, σας ζητούμε να λάβετε άμεσα γενναίες αποφάσεις, καθώς η ραγδαία άνθιση της εγκληματικότητας αποτελεί το μόνο βέβαιο επακόλουθο της παρούσας κατάστασης.

Συγκεκριμένα, απαιτείται άμεσα:

1. Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο δεν είναι άλλο από την ασφάλεια των πολιτών της Αχαΐας.

Η προστασία των αστυνομικών μας από την εξοντωτική υπερεργασία και τον κίνδυνο εμπλοκής σε πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα λόγω λαθών που προκαλούνται από την κόπωση.

Η έκδοση διαταγής για τη στελέχωση του νεοϊδρυθέντος Τμήματος αποκλειστικά εκτός της Δ.Α. Αχαΐας, με την τοποθέτηση τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) νέων ατόμων από τον πίνακα μεταθέσεων

Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με επιπλέον προσωπικό κατά τις έκτακτες μεταθέσεις, προκειμένου να αναπληρωθούν οι επικείμενες συνταξιοδοτήσεις και να καλυφθούν τα υφιστάμενα οργανικά κενά.

Η άμεση χορήγηση του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και σύγχρονων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στο νεοϊδρυθέν Τμήμα.

Για να αντιληφθείτε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, σάς καλούμε να προβείτε ο ίδιος στον έλεγχο των στοιχείων που σας παραθέτουμε καθώς και να επισκεφθείτε ο ίδιος τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ώστε να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και τα οποία πρόκειται να διογκωθούν δραματικά εξαιτίας των λανθασμένων τρεχουσών αποφάσεων.