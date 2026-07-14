Πάτρα: Yπογραφή σύμβασης για κατασκευή - επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε σήμερα το μεσημέρι (Τρίτη 14 Ιουλίου) στο Δημαρχείο, σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή - επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχνεΐκων 2022» με προϋπολογισμό μελέτης 1.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με βάση την μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, του Δήμου Πατρέων, προβλέπεται η κατασκευή – ανακατασκευή νέων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, καθώς και η επισκευή – συντήρηση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, σε διάφορα σημεία του Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες που θα προκύψουν στη διάρκεια του έργου.

Επίσης, σε ό,τι αφορά το Νότιο και το Ανατολικό Διαμέρισμα, εκτός από την ανακατασκευή – επισκευή μεγάλων τμημάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, θα γίνουν και μικρά τεχνικά έργα, καθώς και ασφαλτοστρώσεις μικρής κλίμακας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με υλικά φιλικά στο περιβάλλον, χρηστικότητα και δυνατότητα πρόσβασης ΑμΕΑ σε όλα τα σημεία.