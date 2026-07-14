Πάτρα: Συνελήφθησαν μετά απο καταδίωξη στο Σούλι -Είπαν ότι ήταν από τη ΔΕΗ και πήραν πάνω από 16.000 ευρώ και κοσμήματα

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση-συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και συναυτουργία, καθώς και για απείθεια, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη ταυτοποιημένος ημεδαπός συνεργός τους, καθώς και τουλάχιστον ένας ακόμη άγνωστος κατηγορούμενος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας ενωθεί σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, μετέβησαν με αυτοκίνητο στην Πάτρα με σκοπό να καλούν τηλεφωνικά ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και επικαλούμενοι επείγοντα κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος να τους ζητούν χρήματα και κοσμήματα.

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, χθες το απόγευμα, οι κατηγορούμενοι έπεισαν ηλικιωμένο στην Πάτρα να εναποθέσει έξω από την πόρτα του διαμερίσματός του μία σακούλα, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 16.120 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Κατά την απόπειρα αρπαγής των χρημάτων, ο παθών αντιλήφθηκε δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι έσπρωξαν με βία την πόρτα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο άμεσων αστυνομικών αναζητήσεων, το όχημα των κατηγορουμένων εντοπίστηκε από περιπολία του Τμήματος Άμεσης Δράσης και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας και διέφυγε προσωρινά.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και τη συνδρομή ενισχύσεων από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κρύβονται σε αγρόκτημα με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του Σουλίου Πατρών, όπου ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εγκαταλελειμμένο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενο, καθώς και το δελτίο ταυτότητας του τέταρτου συνεργού τους. Επιπλέον, εντός της πολυκατοικίας όπου διαπράχθηκε η κλοπή, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη κάτω από εσωτερική σκάλα τη σακούλα με το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων (16.120 ευρώ) και των κοσμημάτων, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν άμεσα στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ το όχημα των κατηγορουμένων κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.