Τραγωδία στο Αγρίνιο - Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από σκαλωσιά

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου, με έναν 72χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο κενό από στέγη οικίας, όπου εκτελούσε οικοδομικές εργασίες. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, με τον άτυχο άνδρα να χάνει, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, την ισορροπία του και να τραυματίζεται βαρύτατα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο κενό από στέγη οικίας, όπου εκτελούσε οικοδομικές εργασίες. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, με τον άτυχο άνδρα να χάνει, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, την ισορροπία του και να τραυματίζεται βαρύτατα.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 72χρονο σε κρίσιμη κατάσταση (με πολύ σοβαρό κάταγμα) στο νοσοκομείο.

Παρά την άμεση διασωλήνωσή του από το ιατρικό προσωπικό, ο άνδρας εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα, έχοντας υποστεί ανακοπή.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

πηγή https://www.agriniopress.gr