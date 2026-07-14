Βρυξέλλες: Μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο ουρανοξύστη - Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) στις Βρυξέλλες, όταν αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν μέσα σε ασανσέρ εργοταξίου, σε κτίριο που βρίσκεται υπό ανακαίνιση, μετά την εκδήλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία Εργασίας των Βρυξελλών, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς οι έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν εγκλωβιστεί σε δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ. Όπως πρόσθεσε, δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. «Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», ανέφερε.