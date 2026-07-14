Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα» του Παναγιώτη Γκαμούρα στο Πολύεδρο

Το βιβλιοπωλείο Πολύεδρο και οι εκδόσεις Διάνοια ς προσκαλούν στην παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος του Παναγιώτη Γκαμούρα, «Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 20:00, στον ατμοσφαιρικό αυλόγυρο του Πολυέδρου (Κανακάρη 147, Πάτρα).Για το βιβλίο και το ταξίδι της συγγραφής του, ο συγγραφέας Παναγιώτης Γκαμούρας θα συνομιλήσει με τον γνωστό δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερίου, σε μια ανοιχτή συζήτηση με τη μορφή συνέντευξης και ερωτοαπαντήσεων. Aποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Δήμητρα Θεοδωροπούλου!



Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Βασισμένο σε ενδελεχή ιστορική έρευνα και την αυθεντική μαρτυρία του βετεράνου Κωνσταντίνου Φάρρου, το βιβλίο αποτελεί έναν φόρο τιμής στους Έλληνες που πολέμησαν στην άλλη άκρη της γης κατά τον Πόλεμο της Κορέας (1950-1955). Μέσα από την ιστορία του Θέμου, ενός νεαρού γεωπόνου από την Ηλεία, και της Γκου-Χουά, μιας Κορεάτισσας δασκάλας, ξετυλίγεται μια καθηλωτική ιστορία θυσίας, μνήμης και ενός έρωτα που άνθισε μέσα στα παγωμένα χαρακώματα. Το έργο έχει ήδη αποσπάσει επίσημη Ευχαριστήρια Επιστολή από τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια έκθεση αυθεντικού φωτογραφικού υλικού από τη δράση του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα.Στο τέλος της παρουσίασης, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

? Τοποθεσία: Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα)

? Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026? Ώρα έναρξης: 20:00✨ Είσοδος Ελεύθερη

Επικοινωνία & Πληροφορίες:Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο: 2610 277342

Εκδόσεις Διάνοια