Επιμελητήριο Αχαΐας: Συνάντηση με την Πρέσβη του Βιετνάμ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχθηκε την Τρίτη, 14 Ιουλίου, την Πρέσβη της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, στην Ελλάδα, Φαμ Τι Θου Χουόνγκ, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνάντησης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει:

Aντικείμενο της ήταν η σύσφιγξη της οικονομικής συνεργασίας και η διερεύνηση νέων προοπτικών για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, με έμφαση στην εξωστρέφεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Αχαΐας και του Βιετνάμ.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δημιουργεί η διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία του Βιετνάμ στη διεθνή οικονομία.

Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως, με ισχυρές επιδόσεις στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, την τεχνολογία και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, το Βιετνάμ αποτελεί στρατηγικό εταίρο με σημαντικές προοπτικές συνεργασίας για τις ελληνικές και, ειδικότερα, τις αχαϊκές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η ανταλλαγή επιχειρηματικών αποστολών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δικτύωσης και την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης του Βιετνάμ παρουσίασε τις σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας της, επισημαίνοντας το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δυναμική της βιετναμέζικης αγοράς και τις δυνατότητες που προσφέρει για την ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις.

Υιοθετώντας την τοποθέτηση της Πρέσβη του Βιετνάμ, το Επιμελητήριο Αχαΐας επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωσή του στην προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που δημιουργούν νέες ευκαιρίες πρόσβασης σε αναπτυσσόμενες αγορές και ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, ο διευθυντής του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Ραυτόπουλο, ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, Δημήτρης Καραγιάννης και το στέλεχος της ΑΧΕΠΑΝ, Β. Κούγια, ενώ η έκβαση της ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Κοινή είναι η διαπίστωση ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Βιετνάμ, ενώ είναι δεδομένη η πρόθεση των δύο πλευρών για συνέχιση της συνεργασίας μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών.