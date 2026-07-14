Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε οικογενειακή γιορτή

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανήλικη στα Ιωάννινα, αφού κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια εορταστικής οικογενειακής συγκέντρωσης ενώ για την υπόθεση συνελήφθη συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση διερευνήθηκε μετά την ενημέρωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ότι το βράδυ της 12ης Ιουλίου ανήλικη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης σε κατάσταση μέθης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ενώ βρισκόταν σε σπίτι συγγενικού της προσώπου, όπου πραγματοποιούνταν εορταστική συγκέντρωση. Η συγγενής της ανήλικης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.