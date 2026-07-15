Αντίστροφη μέτρηση για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις

Μέχρι τις 20 Ιουνίου αναμένεται να έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις που έχουν εκατομμύρια πολίτες κι επιχειρήσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τα τέλη Δεκεμβρίου και να ενταχθούν σε αυτήν όσοι έχουν χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τυχόν νέα χρέη μεταγενέστερα θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

Παράλληλα, προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης ύψους 30 ευρώ και σταθερό επιτόκιο στο 5,84%, το οποίο αντικαθιστά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προσδίδοντας προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα στη ρύθμιση.

Σημαντικά είναι και τα κίνητρα που προβλέπονται για όσους ενταχθούν και τηρούν κανονικά τη ρύθμιση. Μεταξύ άλλων, χορηγείται φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο, ενώ, «παγώνει» και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και τραπεζικών απαιτήσεων.

Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν θα επεκτείνονται σε μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σημειώνει η «Καθημερινή».

Αυστηροί όροι

Η ρύθμιση, ωστόσο, συνοδεύεται και από αυστηρούς όρους συνέπειας. Η απώλεια αυτής επέρχεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή αφήσει αρρύθμιστες νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023.



Σε αυτήν την περίπτωση, το σύνολο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό, μαζί με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις και τα μέτρα είσπραξης

Συγκεκριμένα:

– Βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

– Η υπαγωγή στη ρύθμιση παρέχεται εφόσον:

α) Οι οφειλές δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης.



β) Ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

Δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο σύνολο τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο.

Έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τις 31/12/2025.

Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

– Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, δεν είναι σε αναστολή πληρωμής.



– Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Αν υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αυτή υποβάλλεται στην υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

– Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

– Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, με τόκο που υπολογίζεται με 5,84%. Το επιτόκιο είναι ετησίως υπολογισμένο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση.



– Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

– Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

Δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

Μετά την παρέλευση 1 μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οφειλών του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δηλαδή τις νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023.