Οι 8 στους 10 αλλάζουν δουλειά για καλύτερο μισθό

Η διακράτηση των εργαζομένων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς σχεδόν 8 στους 10 εργοδότες αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι αποχωρούν όταν λαμβάνουν καλύτερη οικονομική πρόταση.

Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις νέες απαιτήσεις για μισθολογική διαφάνεια, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος στο recruitment, συνοδευόμενη, ωστόσο, από έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τον κίνδυνο διακρίσεων.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της νέας «Έρευνας Πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού», που πραγματοποίησε το kariera.gr σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμμετοχή 193 εργοδοτών από όλη την Ελλάδα.

Η έρευνα αποτυπώνει τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα το τοπίο του HR και αναδεικνύει τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην αγορά εργασίας.

Η καλύτερη οικονομική πρόταση παραμένει ο βασικός λόγος αποχώρησης

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να κρατούν τους εργαζομένους τους αναδεικνύεται ως η κορυφαία πρόκληση για το 64% των εργοδοτών, ενώ το 60% δηλώνει ότι δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των soft skills κατά την επιλογή προσωπικού.

Παράλληλα, το 79% εκτιμά ότι ο βασικότερος λόγος αποχώρησης ενός εργαζομένου είναι μια καλύτερη οικονομική πρόταση από άλλη εταιρεία, ενώ οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές (62%), σε συνδυασμό με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (58%), αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους παραμονής σε έναν οργανισμό.

Μισθολογική διαφάνεια: Το κενό ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα ευρήματα σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (46%) δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους δεν υφίσταται μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (gender pay gap). Ωστόσο, το εύρημα αυτό συνοδεύεται από μια σημαντική αντίφαση, καθώς το 40% παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό για την παρακολούθηση των μισθολογικών αποκλίσεων. Επιπλέον, μόλις το 34,7% έχει ήδη ορίσει εύρος αμοιβών ανά θέση εργασίας.

Αντίστοιχα, η δημοσιοποίηση των αποδοχών στις αγγελίες εργασίας παραμένει περιορισμένη. Το 35,6% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν δημοσιοποιεί μισθολογικά στοιχεία για λόγους εμπιστευτικότητας, ενώ ένα επιπλέον 33,1% το κάνει για να μπορεί να διατηρεί ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με τους υποψηφίους.

AI στο recruitment: Περισσότερες δυνατότητες, αλλά και νέες ανησυχίες

Η έρευνα καταγράφει επίσης την αυξανόμενη παρουσία της Τεχνητής Νοημοσύνης στις λειτουργίες του HR. Παρ' ότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει τον ρόλο του recruiter, επιτρέποντάς του να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική επικοινωνία με τους υποψηφίους, εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους που συνεπάγεται η αξιοποίησή της.

Το 78% θεωρεί σημαντικότερο ζήτημα την προστασία προσωπικών δεδομένων, το 58% επισημαίνει τον κίνδυνο μεροληψίας και διακρίσεων, ενώ το 53% φοβάται ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να περιορίσει την ανθρώπινη διάσταση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Ως μεγαλύτερα εμπόδια για την υιοθέτηση εφαρμογών AI αναφέρονται η έλλειψη τεχνογνωσίας (57%), το κόστος υλοποίησης (50%) και τα νομικά ή ηθικά ζητήματα (42%).

Η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στα τμήματα HR αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον ρόλο του recruiter τα επόμενα χρόνια, με το 50% των εργοδοτών να εκτιμά ότι θα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων (IT skills) και το 46% να θεωρεί ότι η ΤΝ θα δώσει περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη σχέσεων με τους υποψηφίους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο στο webinar «People, Pay & AI: Insights για το μέλλον της εργασίας», που διοργάνωσαν από κοινού το kariera.gr και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι προσδοκίες των εργαζομένων αλλάζουν και η τεχνολογία μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσελκύουν και επιλέγουν ταλέντα, η έρευνα του kariera.gr και του ΟΠΑ αναδεικνύει την ανάγκη για πιο διαφανείς, ανθρώπινες και στρατηγικές πρακτικές HR.

Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.