Καιρός: Ζέστη αλλά και αστάθεια τις επόμενες μέρες, έρχονται 38άρια

Ζέστη κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, διατήρηση του βόρειου ρεύματος στα ανατολικά και τα νότια και περιορισμός της απογευματινής αστάθειας, θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού των επομένων ημέρων, σύμφωνα με το μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει:

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα Β. Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, παραμένει ευνοϊκή για να διατηρηθούν στην περιοχή μας οι Β-ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο, Α. Κρήτη και Δωδεκάνησα).



Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), η απογευματινή αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη και η ζέστη στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα είναι αισθητή (μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί).



Την Πέμπτη (16/7), απογευματινοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.



Την Παρασκευή (17/7), είναι και πάλι πιθανό στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στα ορεινά της να εκδηλωθούν απογευματινοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.