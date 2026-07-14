Φωτιά στον Λάτα Ευβοίας - Μήνυμα 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου Ευβοίας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτήν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας, ενισχύθηκαν περαιτέρω, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα Σεπιχειρούν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα, εθελοντές κι από αέρος 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Παράλληλα, το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12:17 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.