Ένταση στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας- Αποχώρησαν παρατάξεις

Έντααη σημειώθηκε όπως καταγγέλεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας όπου αποχώρησαν παρατάξεις.

Σε ανακοίνωση που υπογράφουν οι εκπρόσωποι της ΔΗΠΙ (Απ. Σωτηρούδης), και ΕΣΙ (Παν. Γεωργακόπουλος) αναφέρεται:

Με το...''καλημέρα σας'' άρχισαν τα εκφυλιστικά φαινόμενα στο νέο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, με ευθύνη της Προέδρου κ. ΆΝΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΆΚΟΥ.

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου, ΔΗΠΑΚ, ΕΜΕΙΣ, ΔΗΠΙ, ΕΣΙ, αποχωρήσαν από την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες της Προέδρου κ. Άννας Μαστοράκου, κατά την διαδικασία, όπου, μετά την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών για την συγκρότηση του νέου προεδρείου, όπως ορίζει ο Νόμος 4512/2018, η κ. Μαστοράκου επιχείρησε με τακτικές ''Μαυρογυαλούρου'', να προκαλέσει ψηφοφορία κατ'αρχάς, για εκλογή ''Ειδικού γραμματέα'', θέση που δεν προβλέπεται στην σχετική διάταξη του νόμου(!) προκειμένου να ικανοποιήσει επιθυμίες των μελών της παράταξής της, είτε επειδή είχε δώσει προεκλογικά υποσχέσεις, είτε για να εκτονώσει εσωτερικές τριβές.



Αυτή η μεθόδευση οδήγησε στην αποχώρηση των συμβούλων της αντιπολίτευσης από την συνεδρίαση του Δ.Σ. αλλά η κ. Μαστοράκου, μη σεβόμενη την νομοθεσία και με την πλειοψηφία που διαθέτει, επιχείρησε αρχικά να ''θεσμοθετήσει'' δικές της θέσεις ενώ, τελικά η θέση του ''ειδικού γραμματέα'' μετατράπηκε σε θέση ...Β' Αντιπροέδρου που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα...

Ο Ιατρικός σύλλογος Πάτρας αποτελεί θεσμικό όργανο της Πολιτείας, ''ΝΠΔΔ Σωματεικού χαρακτήρα'' και λειτουργεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μη επιτρέποντας σε κανέναν να ''μοιράζει'' θέσεις Δ.Σ., προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις προς τους εκλεγέντες, της παράταξης της Προέδρου. Οι Παρατάξεις ΔΗΠΙ και ΕΣΙ, καταγγέλλουμε στον ιατρικό κόσμο της Πάτρας την συμπεριφορά της Προέδρου του ΙΣΠ.

Οι Εκπρόσωποι

ΔΗΠΙ (Απ. Σωτηρούδης),

ΕΣΙ (Παν. Γεωργακόπουλος).